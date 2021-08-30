Husiler, yakıt sıkıntısı nedeniyle "Sana'daki 100 sağlık kuruluşunun çalışmalarının durduğunu" açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Husiler, yakıt sıkıntısı nedeniyle "Sana'daki 100 sağlık kuruluşunun çalışmalarının durduğunu" açıkladı

Husiler, yakıt sıkıntısı nedeniyle 'Sana'daki 100 sağlık kuruluşunun çalışmalarının durduğunu' açıkladı
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Yemen'deki İran destekli Husiler, yakıt sıkıntısı nedeniyle başkent Sana'daki 100 sağlık kuruluşunun çalışmalarının durduğunu duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, yakıt sıkıntısı nedeniyle başkent Sana'daki 100 sağlık kuruluşunun çalışmalarının durduğunu duyurdu.

Husilere bağlı SABA ajansının Sana'daki Sağlık Ofisi'ne dayandırdığı habere göre, "Petrol gemilerinin alıkonulmaya devam etmesi, elektrik kesintilerine, 100 sağlık kurumunun çalışmalarının durmasına ve hastalara verilen sağlık hizmetlerinde gerileme yaşanmasına neden oldu." ifadesi kullanıldı.

"Sana'daki sağlık çalışanlarının, Birleşmiş Milletler ofisi önünde yakıt gemilerinin alıkonulmasını protesto için gösteri düzenlediği" kaydedilen haberde, eylemcilerin, "yoğun bakım ve yeni doğan servisleri ile ameliyathanelerin yakıt olmayışı ve elektrik kesintilerinden en çok etkilenen bölümler olduğu, ilaç, tahlil ve aşıların muhafazasıyla ilgili olarak da sıkıntı yaşandığını" belirttiği aktarıldı.

Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde zaman zaman yakıt konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor.

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Yemen hükümetini yakıt taşıyan gemileri alıkoymak ve Hudeyde Limanı'na girişini engellemekle suçluyor.

Yemen hükümeti ise söz konusu limana giren gemilerden elde edilen tüm gelirlerin Husilerin kontrolünde olmayan bir hesaba yatırılmasını ve Yemen genelinde çalışanlara maaşların tesliminde kullanılmasını şart koşuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

Son Dakika | Yemen'de askeri üsse düzenlenen saldırıda 40 asker öldü
Son Dakika | Yemen'de askeri üsse düzenlenen saldırıda 40 asker öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Metin Çekmez Bülent Ersoy
Spor Muslera Balotelli Cristiano Erol Bulut Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Husiler, yakıt sıkıntısı nedeniyle "Sana'daki 100 sağlık kuruluşunun çalışmalarının durduğunu" açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 23:28:50. #1.15#

title