Husiler, yakıt sıkıntısı nedeniyle "Sana'daki 100 sağlık kuruluşunun çalışmalarının durduğunu" açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, yakıt sıkıntısı nedeniyle başkent Sana'daki 100 sağlık kuruluşunun çalışmalarının durduğunu duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, yakıt sıkıntısı nedeniyle başkent Sana'daki 100 sağlık kuruluşunun çalışmalarının durduğunu duyurdu.

Husilere bağlı SABA ajansının Sana'daki Sağlık Ofisi'ne dayandırdığı habere göre, "Petrol gemilerinin alıkonulmaya devam etmesi, elektrik kesintilerine, 100 sağlık kurumunun çalışmalarının durmasına ve hastalara verilen sağlık hizmetlerinde gerileme yaşanmasına neden oldu." ifadesi kullanıldı.

"Sana'daki sağlık çalışanlarının, Birleşmiş Milletler ofisi önünde yakıt gemilerinin alıkonulmasını protesto için gösteri düzenlediği" kaydedilen haberde, eylemcilerin, "yoğun bakım ve yeni doğan servisleri ile ameliyathanelerin yakıt olmayışı ve elektrik kesintilerinden en çok etkilenen bölümler olduğu, ilaç, tahlil ve aşıların muhafazasıyla ilgili olarak da sıkıntı yaşandığını" belirttiği aktarıldı.

Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde zaman zaman yakıt konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor.

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Yemen hükümetini yakıt taşıyan gemileri alıkoymak ve Hudeyde Limanı'na girişini engellemekle suçluyor.

Yemen hükümeti ise söz konusu limana giren gemilerden elde edilen tüm gelirlerin Husilerin kontrolünde olmayan bir hesaba yatırılmasını ve Yemen genelinde çalışanlara maaşların tesliminde kullanılmasını şart koşuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer