Husiler, UNICEF'in su pompalama tesislerine verdiği akaryakıt desteğini askıya aldığını savundu
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Husiler, UNICEF'in su pompalama tesislerine verdiği akaryakıt desteğini askıya aldığını savundu

22.01.2021 23:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 23:40
Husiler, UNICEF'in su pompalama tesislerine verdiği akaryakıt desteğini askıya aldığını savundu

Yemen'deki Husiler, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) su pompalama ve kanalizasyon tesislerine verdiği akaryakıt desteğini askıya aldığını öne sürdü.

Yemen'deki Husiler, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) su pompalama ve kanalizasyon tesislerine verdiği akaryakıt desteğini askıya aldığını öne sürdü.

Husilere bağlı Su ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, UNICEF'in yerel su tesislerine ve kanalizasyon arıtma tesislerine sağladığı yakıt desteğini ocak ayından itibaren askıya almaya karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerde su sıkıntısına ve insani felaketlere sebep olacağı uyarısı yapılarak, bu kararın yansımalarının sadece su pompalarının durdurmasıyla sınırlı olmayacağı, aynı zamanda atık su arıtma tesislerinin çalışmaması sebebiyle çevre ve sağlık felaketi riski de oluşturacağı kaydedildi.

"Bakanlık ve UNICEF arasındaki mevcut ortaklık ilişkileri, acıları sürdürmek ve çoğaltmak değil, insani yardım çalışmalarını derinleştirmek ve vatandaşların çektiği acıyı hafifletmek üzerine kurulu." ifadelerine yer verilen açıklamada, UNICEF'e söz konusu kararından dönme çağrısı yapıldı.

Konuya ilişkin UNICEF'ten herhangi bir açıklama gelmezken, BM kurumları daha önceleri Yemen konusunda fon sıkıntısı çektiklerini duyurmuştu.

BM raporlarına göre, Yemen'de 6 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle yaklaşık 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i yardıma muhtaç durumda ve dünyanın en kötü insani krizi yaşanıyor.

UNICEF'in kasım ayı sonunda yaptığı açıklamada 12 milyon çocuğun acil yardıma ihtiyaç duyduğu ve ülkenin bazı bölgelerindeki çocuklar arasında akut yetersiz beslenme oranlarının 2020'de yüzde 10'luk bir artışla en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi.

BM ülkede devam eden iç savaşın yanı sıra, yetersiz beslenme ve kolera gibi hastalıklar yüzünden yaklaşık 233 bin kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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