Husiler: Uluslararası Sana Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir hafta aradan sonra Uluslararası Sana Havalimanı'nın Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insani yardım uçuşları için yeniden açıldığını duyurdu.

Husilere bağlı Sivil Havacılık Genel Heyeti, Sana Havalimanı'nda bir hafta önce durdurulan BM seferleri ve insani yardım uçuşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Uluslararası Sana Havalimanı'nda Yemen'de faaliyet gösteren BM ve uluslararası insani yardım kuruluşlarına ait seferler, iletişim ve seyir cihazlarındaki geçici arızanın giderilmesinin ardından yeniden başladı." ifadelerine yer verildi.

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, yeni cihazların havalimanına girişini engellemekle suçlayarak, bunun sorunu daha da kötüleştirdiğini ve eski cihazların arızalanmasına neden olduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca BM ve ülkedeki uluslararası kuruluşların, cihazların eski olmaları nedeniyle uzun vadeli çalışmayacağı konusunda bilgilendirildiği aktarıldı.

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 21 Aralık'ta Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırı sonrası havalimanında BM seferleri ve insani yardım uçuşlarının durduğunu açıklamıştı.

Koalisyon güçleri ise Husilerin havalimanını saldırıdan önce kapattığını bildirmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri

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