Husiler: Uluslararası Sana Havalimanı'nda dün akşamdan itibaren uçuşlar durdu

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırı sonrası havalimanında Birleşmiş Milletler (BM) seferleri ve insani yardım uçuşlarının durduğunu açıkladı.

Havalimanı yetkilileri konuya dair AA muhabirine açıklama yaptı.

Yetkililer, Uluslararası Sana Havalimanı'nda insani yardım ve Birleşmiş Milletler uçuşlarının, dün akşamdan itibaren durdurulduğunu aktardı.

Husilere bağlı SABA haber ajansına dün açıklama yapan Husi yönetimindeki Sivil Havacılık Genel Heyeti Başkan Vekili Raid Cebel de havalimanının koalisyon güçlerinin saldırıları sebebiyle çalışamaz durumda olduğunu söylemişti.

Cebel, saldırının Yemen halkına sunulan yardımların önünü tıkadığını, BM seferleri ve ülkede çalışan uluslararası örgütlere engel olduğunu ifade etmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün Sana Havalimanı'nda bomba yüklü insansız hava araçlarına dair eğitimlerin verildiği 6 noktanın vurulduğunu duyurmuştu.

Koalisyon güçleri son olarak, 19 Aralık Pazar günü yaptığı açıklamada, Sana Havalimanı'nın Suudi Arabistan'a silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar için kullanıldığını bildirmişti.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri

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