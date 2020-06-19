Husiler Suudi Arabistan saldırısında 4 sivilin yaralandığını iddia etti Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın ülkenin kuzeyindeki Sada ilinin Şeda ilçesine düzenlediği top atışı ve füze saldırılarında bir kadın ve üç çocuğun yaralandığını savundu.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın ülkenin kuzeyindeki Sada ilinin Şeda ilçesine düzenlediği top atışı ve füze saldırılarında bir kadın ve üç çocuğun yaralandığını savundu.

Husilere bağlı Ensarullah adlı internet sitesinin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan güçlerinin Şeda ilçesine bağlı köylerde meskun mahallere düzenlediği top atışı ve füze saldırılarında bir kadın ve üç çocuğun yaralandığı öne sürüldü.

Saldırıda üç çocuk ve yaşlı bir kadının farklı derecelerde yara aldığı aktarılan haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Suudi Arabistan kaynaklarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler salı günü, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin aynı ilçeye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA