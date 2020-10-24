Husiler, Suudi Arabistan'ın güney bölgelerine İHA saldırıları düzenledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Husiler, Suudi Arabistan'ın güney bölgelerine İHA saldırıları düzenledi

24.10.2020 20:39 | Son Güncelleme: 24.10.2020 20:47
Husiler, Suudi Arabistan'ın güney bölgelerine İHA saldırıları düzenledi

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güney kesimindeki Cazan ve Ebha kentlerindeki havaalanları ile Hamis Muşayt bölgesindeki üsse insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güney kesimindeki Cazan ve Ebha kentlerindeki havaalanları ile Hamis Muşayt bölgesindeki üsse insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, örgüte bağlı hava kuvvetlerinin, Suudi Arabistan'ın güney bölgelerine İHA'larla 3 saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda Cazan ve Ebha kentlerindeki havaalanları ile Hamis Muşayt bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü'nün hedef alındığını ifade eden Seri, bunların Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırılarına karşılık düzenlendiğini kaydetti.

Seri, saldırıların zamanına ilişkin bilgi vermedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, bugün Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, koalisyon güçlerinin, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği bir İHA'yı düşürdüğünü duyurmuştu.

Maliki, Husilerin İHA ile Suudi Arabistan'ın güney bölgelerinde kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığını ifade etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Yıldırım Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Türkan Şoray Hakan Taşıyan Aras Bulut İynemli
Spor Babel Ali Koç Can Bartu Burak Yılmaz Eddie Newton
Daha Fazla Adana Sakarya Jandarma Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Husiler, Suudi Arabistan'ın güney bölgelerine İHA saldırıları düzenledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 21:02:14. #1.15#
title