Husiler: Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenledik
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Husiler: Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenledik

23.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:19
Husiler: Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenledik

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"saldırının, artan düşmanlığa karşı verilen doğal bir cevap olduğunu" belirtti.

Abha Havalimanı'nı Kasıf-2 tipi İHA ile hedef aldıklarını aktaran Seri, "Saldırılar ve abluka devam ettiği sürece biz de saldırılarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

- Suudi Arabistan dün "Yemen'de barış" girişimini duyurdu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, dün, Yemen'deki krize çözüm bulunması için "Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanı'nın bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeren bir barış girişimi başlattıklarını duyurmuştu.

Söz konusu girişimin, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking'in çabaları ve Umman'ın oynadığı olumlu rolün desteklenmesi kapsamında başlatıldığını ifade eden Bin Ferhan, Yemen hükümetini ve Husileri bu girişimi kabul etmeye çağırmıştı.

Girişim, Yemen hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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