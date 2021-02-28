Husiler, Suudi Arabistan'daki bazı hassas alanları vurduklarını duyurdu
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Husiler, Suudi Arabistan'daki bazı hassas alanları vurduklarını duyurdu

28.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:12
Husiler, Suudi Arabistan'daki bazı hassas alanları vurduklarını duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki bazı hassas alanları balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki bazı hassas alanları balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan topraklarının iç bölgelerindeki hassas mevzilerine yönelik büyük bir operasyon düzenlediklerini belirtti.

Seri, saldırıda 1 balistik füze ve 9 İHA ile başkent Riyad'daki bazı hassas mevzilerin, 6 İHA ile de Abha ile Hamis Muşayt bölgelerinin hedef alındığını kaydetti.

Dün akşam saatlerinde başlayan saldırının bugün sabah saatlerine kadar devam ettiğini aktaran Seri, "Ülkemize yönelik saldırı ve kuşatma devam ettikçe operasyonlarımız sürecek ve daha da fazla genişleyecek." ifadesini kullandı.

Koalisyon güçleri dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Husi milislerin başkent Riyad'a gönderdiği bir balistik füzenin ve ülkenin güneyine atılan patlayıcı yüklü 6 İHA'nın imha edildiğini, bugün yaptığı açıklamada da patlayıcı yüklü 1 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Husilerin dün attığı balistik füzenin imhası sonucu birkaç şarapnel parçasının yerleşim alanlarına düştüğünü ve bir evde hasar meydana geldiğini belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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