Husiler: "Suudi Arabistan'a ait askeri helikopteri düşürdük"

29.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:47

Husiler, Suudi Arabistan'a ait AH-64 askeri helikopterini düşürdüklerini, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında bulunan Asir bölgesinde Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir askeri helikopteri düşürdüklerini duyurdu. Helikopterde bulunan 2 kişinin öldüğü kaydedildi. Husilerin Sözcüsü Yahya Sari, "AH-64 Apache tipi helikopter, Yemen sınırına yakın düşmanlık faaliyetleri yürütürken Husiler bir füze ile helikopteri düşürdü" dedi.



Suudi Arabistan tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. - SANA

Kaynak: İHA