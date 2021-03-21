Husiler, Sana'daki gözaltı merkezinde çıkan yangınla ilgili 11 milisin gözaltına alındığını açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husilerin sözde İçişleri Bakanlığı, kontrol altında tuttuğu başkent Sana'da göçmenlerin bulunduğu gözaltı merkezinde çıkan yangınla ilgili 11 milisin gözaltına alındığını duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun internet sitesinde yayımlanan habere göre, sözde İçişleri Bakanlığı, 7 Mart'ta gözaltı merkezinde çıkan yangına ilişkin soruşturmanın sonucuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 45 kişinin ölümüne ve 170'inin yaralanmasına neden olan yangının sorumluluğunun, isyan bastırma ve pasaport dairesinde görevli 11 milise ait olduğu belirtildi.

Yangının, milislerin, "gözaltına alınmalarına itiraz eden göçmenleri durdurmak amacıyla" CS tipi sis bombası atmasının ardından çıktığı bildirilen açıklamada, 11 milisin yargılanmak üzere gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca olayın gerçekleştiği yerin gözaltı merkezi değil, hazırlanmasında Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) de yardım ettiği barınma merkezi olduğu savunuldu.

Söz konusu merkezin, herhangi bir teknik şartnameye uymaması ve güvenlik araçlarının bulunmamasının da olayın vahametini artırdığı ifade edildi.

Göçmenlerin barındığı 7 ambarda 862 göçmenin bulunduğu kaydedilen açıklamada, IOM tarafından hazırlanan ve yangının çıktığı 1 numaralı ambarda ise 358 göçmenin kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık iki hafta önce çıkan yangında yaralananlardan birinin daha dün hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 45'e yükseldiği bilgisi verildi.

Sana'daki gözaltı merkezinde 7 Mart'ta çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 170 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Husiler ise 12 Mart'ta yaptıkları açıklamada, yangında 43 Etiyopyalının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Yemen hükümeti, olayla ilgili "şeffaf bir uluslararası soruşturma" talep ederken Uluslararası Af Örgütü de yangınla ilgili bağımsız bir soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

Husilere yakınlığıyla bilinen Muvatına İnsan Hakları Örgütü ise olaydan Husilerin sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Başta Somali ve Etiyopya olmak üzere Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, Yemen üzerinden Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine geçmeye çalışıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'in başkenti Sana, Eylül 2014'ten bu yana Husilerin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush