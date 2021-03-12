Husiler Sana'daki gözaltı merkezinde 7 Mart'ta çıkan yangında 43 göçmenin öldüğünü açıkladı
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Husiler Sana'daki gözaltı merkezinde 7 Mart'ta çıkan yangında 43 göçmenin öldüğünü açıkladı

12.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:32
Husiler Sana'daki gözaltı merkezinde 7 Mart'ta çıkan yangında 43 göçmenin öldüğünü açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, kontrol altında tuttukları başkent Sana'da göçmenlerin bulunduğu gözaltı merkezinde 7 Mart'ta çıkan yangında 43 Etiyopyalının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, kontrol altında tuttukları başkent Sana'da göçmenlerin bulunduğu gözaltı merkezinde 7 Mart'ta çıkan yangında 43 Etiyopyalının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Husilere ait haber ajansı SABA'ya göre, yangında yaşamını yitiren 43 Etiyopyalı göçmen için bugün Sana'da cenaze töreni düzenlendi.

Haberde, törene Etiyopya'nın Sana'daki Maslahatgüzarı ve Yemen'deki Etiyopya ve Afrika topluluklarının üyelerinin katıldığı belirtildi.

Husilerin sözde hükümetindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi, yangının sebebinin ortaya çıkartılması için soruşturmanın devam ettiğini ve yangın sırasında çok sayıda göçmenin de kurtarıldığını söyledi.

Sana'daki gözaltı merkezinde 7 Mart'ta çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 170 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uluslararası Göç Örgütü Bölge Direktörü Carmela Godeau, olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, çok daha fazla kişinin ölümünden endişe edildiğini belirtmişti.

Yemen hükümeti olayla ilgili "şeffaf, uluslararası bir soruşturma" talep ederken, Husilere yakınlığıyla bilinen Muvatına İnsan Hakları Örgütü de olaydan Husilerin sorumlu olduğunu bildirmişti.

Başta Somali ve Etiyopya olmak üzere Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, Yemen üzerinden Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine geçmeye çalışıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'in başkenti Sana, Eylül 2014'ten bu yana Husilerin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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