Husiler: Petrol krizinin yansımaları nedeniyle çok kötü bir aşamaya girdik

Yemen'de İran destekli Husiler, aylardır tırmanan petrol krizinin yansımaları nedeniyle "çok kötü bir aşamaya" girildiğini açıkladı.

Yemen'de İran destekli Husiler, aylardır tırmanan petrol krizinin yansımaları nedeniyle "çok kötü bir aşamaya" girildiğini açıkladı.

Husilerin sözde Petrol Bakanı Ahmed Abdullah Daris, Husilere ait El-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Petrol krizinin yansımaları nedeniyle çok kötü bir aşamaya girdik, hastanelerdeki hastalar büyük risk altında." dedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yakıt yüklü 17 gemiyi alıkoymaya devam ettiğini söyleyen Daris, bu gemileri alıkoyma cezasının 50 milyon doları aştığını belirtti.

Daris, petrol krizine ilişkin koalisyon güçleriyle olan müzakere yollarının tükendiğini kaydetti.

Koalisyon güçleri ise konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Husiler, Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerini yakıt taşıyan tankerlerin Hudeyde Limanı'na girişine izin vermemekle suçlarken, hükümet ise yakıt krizi kaynaklı tüm ithamları reddederek Husilerin bu konudan yararlanmaya çalıştığını savunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy