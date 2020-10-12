Husiler: Petrol krizinin yansımaları nedeniyle çok kötü bir aşamaya girdik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Husiler: Petrol krizinin yansımaları nedeniyle çok kötü bir aşamaya girdik

12.10.2020 23:07 | Son Güncelleme: 12.10.2020 23:10
Husiler: Petrol krizinin yansımaları nedeniyle çok kötü bir aşamaya girdik

Yemen'de İran destekli Husiler, aylardır tırmanan petrol krizinin yansımaları nedeniyle "çok kötü bir aşamaya" girildiğini açıkladı.

Yemen'de İran destekli Husiler, aylardır tırmanan petrol krizinin yansımaları nedeniyle "çok kötü bir aşamaya" girildiğini açıkladı.

Husilerin sözde Petrol Bakanı Ahmed Abdullah Daris, Husilere ait El-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Petrol krizinin yansımaları nedeniyle çok kötü bir aşamaya girdik, hastanelerdeki hastalar büyük risk altında." dedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yakıt yüklü 17 gemiyi alıkoymaya devam ettiğini söyleyen Daris, bu gemileri alıkoyma cezasının 50 milyon doları aştığını belirtti.

Daris, petrol krizine ilişkin koalisyon güçleriyle olan müzakere yollarının tükendiğini kaydetti.

Koalisyon güçleri ise konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Husiler, Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerini yakıt taşıyan tankerlerin Hudeyde Limanı'na girişine izin vermemekle suçlarken, hükümet ise yakıt krizi kaynaklı tüm ithamları reddederek Husilerin bu konudan yararlanmaya çalıştığını savunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özgü Namal Yekta Kopan Merve Boluğur Caner Cindoruk
Spor Falcao Ozan Kabak Mbaye Diagne Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Cuma Hatay Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Husiler: Petrol krizinin yansımaları nedeniyle çok kötü bir aşamaya girdik - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 23:15:16. #1.15#
title