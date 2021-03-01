Husiler, koalisyon güçlerinin Marib vilayetine 23 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı
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Husiler, koalisyon güçlerinin Marib vilayetine 23 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

01.03.2021 22:45 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:48
Husiler, koalisyon güçlerinin Marib vilayetine 23 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

Yemen'de İran destekli Husiler, koalisyon güçlerinin Marib vilayetine 23 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Yemen'de İran destekli Husiler, koalisyon güçlerinin Marib vilayetine 23 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberine göre, koalisyon güçlerine ait uçaklar ülkenin doğusundaki Marib vilayetindeki Cebel Murad, Sarvah, El-Cube ve Medgal bölgelerine 23 saldırı düzenledi.

Saldırılar sonucunda oluşan can kaybı, yaralanma ve maddi hasara ilişkin bilgiye yer verilmezken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, ülkede devam eden iç savaşın yanı sıra, yetersiz beslenme ve kolera gibi hastalıklar yüzünden yaklaşık 233 bin kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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