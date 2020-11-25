Husiler Kızıldeniz'e petrol sızma riski olan tankerin onarımı için BM ile anlaştığını doğruladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'e 1,1 milyon varil petrol sızma riski olan tankerin bakımı için Birleşmiş Milletlere (BM) erişim izni verildiğini doğruladı.