Husiler Kızıldeniz'de Suudia Arabistan ve Güney Kore'ye ait gemilere el koydu
Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de, biri Suudi Arabistan'a ait olmak üzere 3 geminin alıkonulduğunu açıkladı
19.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:34
Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de biri Suudi Arabistan'a ait olmak üzere 3 geminin alıkonulduğunu açıkladı.
Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el Maliki Husilerin pazar akşamı Güney Kore'ye ait bir sondaj platformunu çeken gemiye el koyduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com