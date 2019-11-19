Husiler Kızıldeniz'de Suudia Arabistan ve Güney Kore'ye ait gemilere el koydu
Haberler » Dünya » Husiler Kızıldeniz'de Suudia Arabistan ve Güney Kore'ye ait gemilere el koydu - Haber

Husiler Kızıldeniz'de Suudia Arabistan ve Güney Kore'ye ait gemilere el koydu

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de, biri Suudi Arabistan'a ait olmak üzere 3 geminin alıkonulduğunu açıkladı

19.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:34
Husiler Kızıldeniz'de Suudia Arabistan ve Güney Kore'ye ait gemilere el koydu

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de biri Suudi Arabistan'a ait olmak üzere 3 geminin alıkonulduğunu açıkladı.


Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el Maliki Husilerin pazar akşamı Güney Kore'ye ait bir sondaj platformunu çeken gemiye el koyduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et