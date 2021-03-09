Husiler'in fırlattığı SİHA, Arap koalisyonu tarafından imha edildi
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Husiler'in fırlattığı SİHA, Arap koalisyonu tarafından imha edildi

09.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:23
Husiler'in fırlattığı SİHA, Arap koalisyonu tarafından imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a fırlatılan SİHA'nın imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a fırlatılan SİHA'nın imha edildiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısında bulunan Hamis Muşayt kentini SİHA ile hedef alırken Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, fırlatılan SİHA'yı imha etti. Arap Koalisyonunun Sözcüsü Turki Al-Maliki Husilerin saldırılarını uluslararası hukuka karşı "büyük hata ve ihlal" olarak nitelendirdi.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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