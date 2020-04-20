Husiler, iki haftada 180 kez insan hakları ihlalinde bulundu Yemen İnsan Hak ve Özgürlükleri Ağı, Husilerin 1-16 Nisan tarihlerinde sivillere yönelik 180 ihlalde bulunduğunu belirtti.

Yemen İnsan Hak ve Özgürlükleri Ağı, Husilerin 1-16 Nisan tarihlerinde sivillere yönelik 180 ihlalde bulunduğunu belirtti.

Ağı'n yayımladığı rapora göre, 1-16 Nisan'da Husiler Taiz, İbb, Hudeyde, Beyda, Sana, Dali, Marib, ve Hacce kentlerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 36 kişinin ölümüne, 51 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Husiler, Marib, Hudeyde, Taiz ve Dali'de yerleşim bölgelerini bombalayarak, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı.

Ayrıca Husiler, sivillere doğrudan ateş açarak infazlar gerçekleştirdi.

Çok sayıda ev tamamen veya kısmen tahrip edilirken, evlere düzenlenen baskınlar sonucu siviller zarar gördü.

Husiler, 35 eğitim kurumunun adını, fikir ve inançlarını benimsedikleri kişilerin veya kendi saflarından öldürülenlerin isimleriyle değiştirdi.

Ayrıca Husiler, İbb kentinde kendi saflarına katılmaları karşılığında cinayet dahil birçok suçtan hüküm giyen 200 mahkumu serbest bıraktı.

Husiler, söz konusu suçlamalara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA