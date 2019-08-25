Husiler: İHA ile Suudi Arabistan'ın güneybatısında havalimanı vurduk

Husiler: İHA ile Suudi Arabistan'ın güneybatısında havalimanı vurduk

Yemen'in başkenti Sana'yı kontrol eden İran destekli Husilerin askeri sözcüsü insansız hava aracı (İHA) ile Suudi Arabistan'a ait Abha Havalimanı ve Khamis Mushait Hava Üssü'nü vurduklarını açıkladı.

25.08.2019 10:45
Husiler: İHA ile Suudi Arabistan'ın güneybatısında havalimanı vurduk

Yemen'in başkenti Sana'yı kontrol eden İran destekli Husilerin askeri sözcüsü insansız hava aracı (İHA) ile Suudi Arabistan'a ait Abha Havalimanı ve Khamis Mushait Hava Üssü'nü vurduklarını açıkladı.


Al Masirah televizyonuna konuşan askeri sözcü, Suudi Arabistan'ın güneybatısında gerçekleşen iki saldırıda da kontrol kulelerini vurduklarını söyledi. Suudi yetkililerden saldırı iddiası ile ilgili henüz açıklama gelmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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