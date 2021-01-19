Husiler, hükümet güçleri ile çıkan çatışmalarda 7 subaylarının öldüğünü duyurdu
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Husiler, hükümet güçleri ile çıkan çatışmalarda 7 subaylarının öldüğünü duyurdu

19.01.2021 21:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:30
Husiler, hükümet güçleri ile çıkan çatışmalarda 7 subaylarının öldüğünü duyurdu

Yemen'deki Husiler, hükümet güçleri ile çıkan çatışmalarda 7 subayın öldüğünü açıkladı.

Yemen'deki Husiler, hükümet güçleri ile çıkan çatışmalarda 7 subayın öldüğünü açıkladı.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'da, çatışmalarda verilen kayıplara ilişkin açıklama yer aldı.

Çatışmalarda subay rütbesindeki 7 askerin öldüğü ifade edilen açıklamada, askerlerin cenazesinin Sana'da toprağa verildiği kaydedildi.

Açıklamada, subayların ne zaman ve nerede öldüğüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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