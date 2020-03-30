Husiler, "esir takası" kapsamında 4 Yemen askerini serbest bıraktıklarını açıkladı Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleri ile yapılan esir takası kapsamında alıkoydukları 4 askeri serbest bıraktı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleri ile yapılan esir takası kapsamında alıkoydukları 4 askeri serbest bıraktı.

Husilere ait SABA ajansına konuşan "Esir İşleri Ulusal Komitesi" Başkanı Abdulkadir el-Murteza, hükümet güçleri ile yapılan esir takası çerçevesinde alıkoydukları 4 askeri serbest bıraktıklarını söyledi.

Murteza, yerel ara bulucular vasıtasıyla gerçekleşen serbest bırakma işlemine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Yemen hükümetinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti 14 Husiyi serbest bırakmıştı

Murteza, 28 Mart'ta Twitterden yaptığı açıklamada, Cevf kentinde hükümet güçlerine ait hapishanelerde tutulan 14 "Husi esirin" serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında, kabile liderleri gibi toplumun önde gelenlerinin ara buluculuğunda "esir takası" anlaşmaları yapılıyor.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami de 21 Mart'ta, "BM temsilcisinin (BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths) tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Hükümet de tamamen insani bir adım olmasından dolayı bu iş için çalışıyordu ve çalışmaya devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma ihtimaline karşı bir süre önce uluslararası ve yerel kurumlardan Yemenli taraflara saldırıları durdurma ve esirleri serbest bırakma çağrıları yapılmıştı.

Ülkede şu ana kadar koronavirüs vakası tespit edilmedi.

Kaynak: AA