Husiler Dünya Gıda Programı'na ait 6 kamyon una el koydu Yemen'deki Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait 6 kamyon una "son kullanma tarihi geçtiği" iddiasıyla el koydu.

Yemen'deki Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait 6 kamyon una "son kullanma tarihi geçtiği" iddiasıyla el koydu.

Husilere bağlı İnsani İşler Koordinasyon ve Uluslararası İşbirliği Konseyi Müdürü Allan Fedail, El-Mesira internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Yemen'in Hacce kentinde WFP'nin 21 kamyondan oluşan gıda yardım konvoyunda gereken kontrollerin tamamlandığını belirtti.

Fedail, "son kullanma tarihi geçen" 6 kamyon una imha edilmek üzere el konulduğunu kaydetti.

İmha edileceğini savunduğu 6 kamyon unla ilgili raporun WFP'ye ulaştırıldığını aktaran Fedail, WFP'nin ise buna karşı çıkarak gıda yardımlarının durdurulacağı imasında bulunduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili WFP'den ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

WFP'den yapılan daha önceki açıklamalarda, Husilerin Yemen'de gıda yardımlarını suistimal ettiği, insani yardımların kanunsuz olarak dağıtım merkezlerinden götürüldüğüne dair fotoğraf ve görüntülerin bulunduğu, gıda dağıtım kayıtlarının tahrif edildiği, bazı yiyeceklerin hakkı olmayan kişilere verildiği ve bazılarının ise kazanç için satıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA