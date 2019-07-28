Husiler'den Suudi Arabistan'daki havalimanına İHA saldırısı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Najran Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenledi. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısında Yemen sınırı yakınlarında yer alan Najran Havalimanı'na İnsansız Hava Aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Suudi basını tarafından Husiler'e ait Kasıf-2 tipi İHA ile düzenlenen saldırıların hava trafiğinin durmasına yol açtığı duyuruldu. Najran şehrinin Husi saldırılarına daha önce de hedef olmasının ardından 4 yıldır kapalı tutulan Najran Havalimanı, Mayıs ayında yeniden açılarak faaliyete geçmişti. Yemen'de 2011 yılında başlayan iç savaş, hükümeti Husiler karşısında destekleyen Suudi Arabistan önderliğindeki Arap Koalisyonu'nun müdahil olması üzerine daha da şiddetlenmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA