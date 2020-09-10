Husiler'den Riyad'a saldırı düzenledikleri iddiası
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Husiler'den Riyad'a saldırı düzenledikleri iddiası

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "önemli bir noktayı" balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını iddia etti.

Husiler'den Riyad'a saldırı düzenledikleri iddiası
10.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:53

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "önemli bir noktayı" balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını iddia etti.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, örgütün balistik füze ve İHA'larla Riyad'da "önemli bir noktayı" hedef aldığını belirterek, saldırının Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonunun son günlerde devam eden askeri tırmanışına cevap olduğunu ifade etti.

Yemen'e olan saldırılarına devam etmesi halinde Suudi rejimine operasyonlarını sürdüreceğini ekleyen Seri, saldırıda yaşanan kayıplara ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, koalisyon güçlerinin sabah saatlerinde Husilerin ülkenin güneyindeki Necran kentinde sivilleri hedef alan bombalı İHA'sını imha ettiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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