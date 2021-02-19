Husiler'den, BM'nin, "Marib'deki saldırıları durdurun" çağrısına kınama
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Husiler'den, BM'nin, "Marib'deki saldırıları durdurun" çağrısına kınama

19.02.2021 00:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 01:00
Husiler'den, BM'nin,

Yemen'de Husiler, Marib'e düzenledikleri saldırıları durdurmaları konusunda uluslararası camiadan gelen çağrıyı kınadı.

Yemen'de Husiler, Marib'e düzenledikleri saldırıları durdurmaları konusunda uluslararası camiadan gelen çağrıyı kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in BM Güvenlik Konseyi brifinginde, ülkedeki çatışmaların Husilerin Marib'e saldırısıyla tırmanışa geçtiği ve bunun durması gerektiği yönündeki açıklamalarına Husilerden tepki geldi.

Husilerin siyasi ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Marib'de yaşanan gelişmelerle ilgili uluslararası camianın aldığı tavrı kınıyor ve bunu, abluka ve ülkeye yönelik saldırıların devamı için bir kılıf olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yemen halkının, saldırılar karşısında eli kolu bağlı durmayacağı ve vatanın kurtuluş savaşını sürdürme hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Griffiths, 18 Şubat'taki brifingde, Husilerin Marib saldırılarının durması gerektiğini, özellikle yerinden edilen Yemenlilerin kaldığı kamplara ulaşan çatışmaların milyonlarca sivilin hayatını tehlikeye attığını belirtmişti.

Yemen'deki krize son vermek için uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu belirten Griffiths, taraflara ülke genelinde ateşkes çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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