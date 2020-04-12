Husiler'den "Arap koalisyonunun ateşkes ilanı dezenformasyondur" açıklaması
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Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Husiler'den "Arap koalisyonunun ateşkes ilanı dezenformasyondur" açıklaması

Yemen'deki Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin tek taraflı ilan ettiği ateşkesin dezenformasyon ve yanıltma çalışması olduğunu öne sürdü.

12.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:30
Husiler'den

Yemen'deki Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin tek taraflı ilan ettiği ateşkesin dezenformasyon ve yanıltma çalışması olduğunu öne sürdü.

Abdusselam, Husilere ait el-Mesira Televizyonu'nda yayımlanan açıklamasında, koalisyon güçlerinin uyguladığı ablukanın yanı sıra karadan ve havadan saldırılarının da artarak devam ettiğini söyledi.

"Koalisyon güçlerinin ilan ettiği ateşkesin dezenformasyon ve yanıltma çalışmasından başka bir şey olmadığını" öne süren Abdusselam, "Barışın sağlanması konusunda ciddiyet olsaydı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) savaşın durdurulması ve ablukanın kaldırılması yönünde net bir karar alması gerekirdi." ifadesini kullandı.

Koalisyon güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de 9 Nisan'dan itibaren tek taraflı olarak iki haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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