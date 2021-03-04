Husiler, Cidde'deki Saudi Aramco tesisini vurduklarını iddia etti
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Husiler, Cidde'deki Saudi Aramco tesisini vurduklarını iddia etti

04.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:23
Husiler, Cidde'deki Saudi Aramco tesisini vurduklarını iddia etti

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Saudi Aramco'ya ait petrol tesisini füze ile vurduklarını ileri sürdü.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Saudi Aramco'ya ait petrol tesisini füze ile vurduklarını ileri sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Quds-2" tipi seyir füzesi ile tesisin isabetli şeklide vurulduğunu öne sürdü.

Seri, paylaşımında Saudi Aramco'nun Cidde'nin kuzeyindeki petrol depolama tesisi ile eşleşen bir uydu görüntüsüne de yer verdi.

Husilerin Askeri Sözcüsü ayrıca, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesinde bulunan Kral Halid Hava Üssü'ndeki önemli bir noktayı da SİHA ile hedef aldıklarını kaydetti.

Suudi Arabistan'dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 23 Kasım 2020'de de Cidde'deki Aramco şirketine ait bir dağıtım istasyonunu füzeyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

Husilerin Cazan'a attığı füze imha edildi

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Türki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesine attığı bir balistik füzenin imha edildiğini belirtti.

Maliki, bu sabah Husilerin Hamis Muşayt tarafına gönderdiği bir SİHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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