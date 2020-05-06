Husiler, BMGK daimi üyelerinin büyükelçileri ile Yemen krizini görüştü
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Husiler, BMGK daimi üyelerinin büyükelçileri ile Yemen krizini görüştü

Husiler, BMGK daimi üyelerinin büyükelçileri ile Yemen krizini görüştü
06.05.2020 00:06 | Son Güncelleme: 06.05.2020 00:06

Husi yetkililerden oluşan bir heyetin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üye ülkelerinin Yemen büyükelçileri ile ülkede devam eden krizi görüştüğü belirtildi.

Husi yetkililerden oluşan bir heyetin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üye ülkelerinin Yemen büyükelçileri ile ülkede devam eden krizi görüştüğü belirtildi.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, "Husilerin Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam liderliğindeki heyet", video konferans yöntemiyle ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin büyükelçileri ile Yemen'deki insani kriz ve devam eden çatışmaları ele aldı.

Görüşmelerde Yemen'de ateşkes olmadığını ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun ateşkes girişiminin "gerçeklik ve ciddiyetten uzak olduğunu" savunan Husi heyet, birçok cephede saldırıların devam ettiğini belirtti.

Koalisyon güçleri ateşkes ilan etmişti

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, tek taraflı ilan ettikleri ateşkesi 25 Nisan'da Birleşmiş Milletler'in (BM) talebi üzerine 1 ay uzatmıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, mart sonunda yayımladığı yazılı açıklamada, özellikle Yemen'in Marib kenti ve çevresindeki askeri faaliyetlerin devam etmesinden endişe duyduklarını belirtmiş ve çatışan taraflara, düşmanlığın sona erdirilmesi ve ülke çapında ateşkes sağlanması için elverişli ortam oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Koalisyon güçleri de Kovid-19 salgını nedeniyle 9 Nisan Perşembe gününden itibaren tek taraflı olarak 2 haftalık ateşkes ilan etmişti.

Yemen'de ilan edilen ateşkese rağmen hükümet güçleri ile Husiler, birbirleriyle çatışmaya ve karşılıklı suçlamalara devam etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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