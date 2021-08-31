Husiler, BM'nin Yemen halkına yardım amacıyla 171 ton zararlı tohum gönderdiğini iddia etti

Yemen'de İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletlerden (BM) Yemenli çiftçilere yardım amacıyla gönderilen 171 ton tohumun, tarım için zararlı mantarlar içerdiği iddiasıyla imha edildiğini belirtti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletlerden (BM) Yemenli çiftçilere yardım amacıyla gönderilen 171 ton tohumun, tarım için zararlı mantarlar içerdiği iddiasıyla imha edildiğini belirtti.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonuna göre, Husilere ait sözde hükümette Tarım Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Abdulvehhab el-Hayl, BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) çiftçilere 171 ton zararlı tohum yardımında bulunduğunu iddia etti.

FAO'nun Yemen'de tarımı yok etmeyi hedeflediğini savunan Hayl, FAO'nun yaptığı bu işten BM'yi sorumlu tuttu.

Tohumların büyük kısmının, güneydeki kentlere gönderilmek üzereyken ele geçirildiğini kaydeden Hayl, söz konusu tohumların imha edildiğini aktardı.

Hayl, tohumların ne zaman ve nasıl gönderildiğine ilişkin bilgi vermedi.

BM'den Husilerin iddialarıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu