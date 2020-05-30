Husiler, BM kurumlarını Yemen'deki durumu para için kullanmakla suçladı İran'ın desteklediği Husiler, Yemen'de faaliyet gösteren BM'ye bağlı örgütleri para elde etmek için ülkedeki durumdan yararlanmakla suçladı.

İran'ın desteklediği Husiler, Yemen'de faaliyet gösteren BM'ye bağlı örgütleri para elde etmek için ülkedeki durumdan yararlanmakla suçladı.

El-Mesire televizyon kanalına göre, Husi yönetimine bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadiri, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kurumların ülkedeki sağlık sektörünün yaşadığı krizin düzeyine göre davranmadığını söyledi.

Hangi kurumlardan söz ettiğini belirtmeyen Hadiri, uluslararası kurumların alandaki sorumluluğunu yerine getirmediğini dile getirdi.

Hadiri, BM'nin Yemen'e verdiği kitlerle alınan örnekler üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin yapıldığını, ilgili makamların şüphelerini uyandıracak şekilde sonuçların pozitif çıktığını kaydetti.

Husi sözcü, BM'nin Yemen'de faaliyet gösteren örgütleri daha fazla gelir elde etmek amacıyla ülkedeki durumdan istifade etmekle suçladı.

Hadiri, "BM'ye bağlı kurumlar finans elde etmek amacıyla Yemen'deki durumu felaket olarak nitelemeye çalışıyor" dedi.

Yemen'de insani durumda yaşanan sıkıntıların hafifletilmesi için durmaksızın çaba gösterdiğini kaydeden BM, söz konusu suçlamaya dair henüz açıklama yapmadı.

Yemen'deki resmi verilerde, 283 kişinin Kovid-19 hastası olduğu, bunlardan 65'inin hayatını kaybettiği, 11 kişinin iyileştiği belirtiliyor.

Söz konusu rakamların Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri kapsamadığı dile getirilirken, son olarak 18 Mayıs'ta açıklama yapan Husiler, ellerinde tuttukları bölgelerde 4 kişiye virüs bulaştığını, bunlardan birinin öldüğünü açıklamıştı. O günden bu yana salgın rakamlarını açıklamayan Husiler, kontrollerindeki bölgelerde yaşanan sağlık dramına dair gerçekleri gizlemekle suçlanıyor.

Kaynak: AA