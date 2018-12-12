Husiler, Barış İçin Gerçek Bir Desteğin Varlığından Şüpheli

İsveç'te Yemen istişare toplantılarındaki Husilerin Heyet Başkanı Muhammed Abdusselam, Yemen'de barış için gerçek bir desteğin varlığından emin olmadıklarını ifade etti.

Husilere bağlı el-Mesire televizyonuna açıklama yapan Abdusselam esir mübadelesi anlaşmasının Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hapisanelerindeki esirleri de kapsadığını vurguladı.

Abdusselam, "Elimizde hükümetin yada Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin elinde bulunan esirlerin isimleri, kimlerin yönetiminde ve hangi hapisanelerde tutulduğunun tam bilgisi var." dedi.

İstişarelerdeki en önemli konular arasındaki Hudeyde kentine ilişkin Abdusselam "Hudeyde'ye saldıran diğer taraftır. Bundan dolayı da kentin insani durumunun dikkate alınması gerekir." ifadelerini kullandı.

Siyasi çözüme yöneldiklerine dikkati çeken Abdusselam, ülkede yabancı güçlerin mevcudiyetinin bir gerekçesinin olmadığını vurguladı.

Abdusselam "Yemen'de yabancı güçlerin bulunması Anayasa ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırıdır." dedi.

Husilerin Heyet Başkanı, ekonomik alanda iyileşmelerin gözlendiğini, bazı bölgelerde de sükunetin sağlanmasında ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Yemen istişare toplantıları

BM öncülüğündeki Yemen istişare toplantıları, 6 Aralık'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de başladı..

Yemen hükümeti ile Husilerin hazır bulunduğu, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in yürüttüğü görüşmelerde, esir ve tutukluların serbest bırakılması, Hudeyde'deki çatışmalar, Merkez Bankasının durumu, Taiz ablukası, insani yardımların ulaştırılması ve Sana Havalimanının durumu gibi taraflar arasındaki tartışmalı meseleler masaya yatırılıyor.

İstişare toplantılarının 13 Aralık'a kadar sürmesi bekleniyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.