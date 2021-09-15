Husiler, Arap koalisyonunun, Yemen'de 3 kente hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü - Haberler
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Husiler, Arap koalisyonunun, Yemen'de 3 kente hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Husiler, Arap koalisyonunun, Yemen'de 3 kente hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonunun, Yemen'deki 3 kente hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonunun, Yemen'deki 3 kente hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının haberine göre, koalisyon güçleri Marib kentine 23 hava saldırısı düzenledi.

Haber de, ülkenin güneybatısındaki Uluslararası Taiz Havalimanı'na 6, Suudi Arabistan sınırındaki Sade kentine de 6 hava saldırısı yapıldığı ileri sürüldü.

Hava bombardımanlarında can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, Arap koalisyonundan da iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Husiler, Arap koalisyonunun, Yemen'de 3 kente hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü - Haberler
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