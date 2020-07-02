Husiler, Arap koalisyon güçlerini Sana'da tıbbi malzeme deposunu vurmakla suçladı Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, başkent Sana'daki bir tıbbi malzeme deposunu hedef aldığını iddia etti.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, başkent Sana'daki bir tıbbi malzeme deposunu hedef aldığını iddia etti.

Husilere ait sözde İnsan Hakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada koalisyon uçaklarınca tıbbi malzemelerin bulunduğu bir deponun vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sana'nın 70. bölgesinde yer alan 48 Numune Hastanesi'ne ait tıbbi malzeme deposu dün saldırganlar (Arap koalisyonu) tarafından vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Saldırının yüzlerce hastanın hayatını tehlikeye attığı aktarılan açıklamada, Arap koalisyonu ülkeleri, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla da suçlandı.

Açıklamada, saldırının tıbbi malzemelerde ciddi bir kayıp ve hasara neden olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA