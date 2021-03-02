Husiler Aden Limanı'ndan geçen ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi getirdi

Yemen'de İran destekli Husiler, Aden Limanı'ndan gelen ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi getirdi.

Husilerin kontrolünde olan, Hudeyde iline bağlı Cebel Ra's Gümrük Müdürlüğünden yayımlanan genelgeye göre, Aden Limanı'ndan ithal edilen ürünlerle ilgili bir takım kararlar alındı.

Genelgede, Aden Limanı'ndan geçen tüm ithal ürünlere uygulanan verginin yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldığı, un, şeker, süt, sıvıyağ, peynir, fasülye, bezelye, bakla, hurma, ilaç ve ham madde gibi bazı ürünlerin bundan muaf tutulduğu bilgisi verildi.

Husiler, kontrol ettikleri bölgelerde ikamet eden vatandaşlara ve tüccarlara yönelik ağır vergi politikası izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay