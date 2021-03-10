Husi yanlısı insan hakları örgütü: Sana'da onlarca göçmenin ölümü ve yaralanmasından Husiler sorumlu

Yemen'de Husilere yakınlığıyla bilinen Muvatına İnsan Hakları Örgütü, başkent Sana'daki bir gözaltı merkezinde çıkan yangında onlarca göçmenin ölümü ve yaralanmasından Husilerin sorumlu olduğunu belirtti.

Yemen'de Husilere yakınlığıyla bilinen Muvatına İnsan Hakları Örgütü, başkent Sana'daki bir gözaltı merkezinde çıkan yangında onlarca göçmenin ölümü ve yaralanmasından Husilerin sorumlu olduğunu belirtti.

Muvatına İnsan Hakları Örgütü, yayımladığı yazılı açıklamada, Sana'da Afrikalı göçmenler ve mültecilerle dolu bir gözaltı merkezinde 7 Mart'ta çıkan yangına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Husilerin çok sayıda yaralı göçmeni alıkoyduğu, insani yardımların ulaşımını ve yakınlarının ziyaretini engellediği bilgisi paylaşılan açıklamada, Sana'daki bir gözaltı merkezinde tutulan çok sayıda göçmenin, kötü muameleyi protesto için mart ayı başlarında açlık grevine başladığı aktarıldı.

Husilere bağlı silahlı kişilerin, 7 Mart Pazar günü öğle saatlerinde mültecilerin açlık grevini cebren sonlandırmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Husiler, göçmenlerin yer aldığı gözaltı merkezinde çıkan yangında onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu." ifadesine yer verildi.

Muvatına Örgütünün açıklamasında, yangında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin net bilgi verilmedi.

İran destekli Husiler konuya ilişkin açıklama yapmazken Yemen hükümeti olayla ilgili "şeffaf, uluslararası bir soruşturma" talep etmişti.

Bazı kaynaklar yüzlerce can kaybından söz ediyor

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uluslararası Göç Örgütü Bölge Direktörü Carmela Godeau, 7 Mart'ta olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, gözaltı merkezinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 90'ı ağır 170 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Godeau, çok daha fazla kişinin ölümünden endişe edildiğini belirtmişti.

Etiyopya haber ağı Oramia'nın Başkanı Cemde Suti ise dün BBC'ye verdiği demeçte, Husilerin üzerlerine yanıcı madde atılmasının ardından olay yerinde 450, hastanede ise 63 olmak üzere 513 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Başta Somali ve Etiyopya olmak üzere Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, Yemen üzerinden Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine geçmeye çalışıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'in başkenti Sana, Eylül 2014'ten bu yana Husilerin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy