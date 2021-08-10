Husi lider, Suudi Arabistan'a esir değişimi konusunda teklifte bulundu
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Husi lider, Suudi Arabistan'a esir değişimi konusunda teklifte bulundu

Husi lider, Suudi Arabistan'a esir değişimi konusunda teklifte bulundu
Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush - Haberler | Güncel

Yemen'de İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Hamaslılar karşılığında ellerinde esir tuttukları Suudi Arabistanlı subayları serbest bırakmaya hazır olduklarını açıkladı.

Yemen'de İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Hamaslılar karşılığında ellerinde esir tuttukları Suudi Arabistanlı subayları serbest bırakmaya hazır olduklarını açıkladı.

Husilere ait Saba haber ajansında yer alan habere göre, Abdulmelik el-Husi, Hicri yılbaşı münasebetiyle yaptığı konuşmada, esir değişimine ilişkin Suudi Arabistan'a teklifte bulundu.

Ellerindeki Suudi Arabistanlı esir subaylar karşılığında tutuklu Hamaslıların serbest bırakılması teklifinde bulunan Husi, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin sorunu Hamas'ın İsrail düşmanına karşı direniş sergilemesidir. Elimizdeki esir subaylar karşılığında Suudi Arabistan'daki tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılması teklifimizi yineliyoruz"

Husi, Suudi Arabistan'da tutuklu Hamaslılar aleyhinde verilen hükümlerin "zalimce" olduğunu belirterek, alınan yargı kararlarını kınadı.

İran destekli Husilerin ellerinde kaç Suudi Arabistanlı subay olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmazken, Abdulmelik el-Husi'nin teklifine dair Riyad'dan henüz bir cevap gelmedi.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına almıştı.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de 6 Eylül 2019'da yayımladığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz şekilde gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush

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