Husi güçleri Suudi Arabistan'ın Al Abha Havalimanı'na saldırdı: 9 yaralı

Yemen'deki meşru hükümete karşı ayaklanan Husi güçleri Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na silahlı insansız hava aracıyla saldırdı. Saldırıda 9 kişi yaralandı.

Husi güçlerinin bir sözcüsü El Mesire televizyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na saldırı yapıldığını söyledi.

Yemen'in meşru hükümetine destek için Suudi Arabistan'ın liderliğinde oluşturulan Arap Koalisyonu'nun sözcüsü Albay Türki Maliki de olayla ilgili açıklama yaptı. El Maliki, İran'ın desteklediği Husilerin her gün binlerce yolcunun kullandığı Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na gece 00.35'te silahlı insansız hava aracı ile bir saldırı yaptığını, biri Hindistanlı olmak üzere 9 sivilin hafif yaralandığını açıkladı.

El Maliki, havalimanına yapılan saldırının bir terörist faaliyet olduğunu belirterek tedavileri için hastaneye yarılarının durumlarının stabil olduğunu söyledi. Husilerin silahlı İHA ile sivil tesislere ve sivillere yaptıkları terörist saldırıyı üstlendiklerini söyleyen El Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarında yüksek yeteneğe sahip araçları kullanmasının İran'ın desteğini aldıklarının ispatı olduğunu söyledi. El Maliki, Husilerin bu saldırılarla BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili 2216 ve 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini söyledi. Maliki, Arap Koalisyonu liderliğinin bu terör saldırıları önlemek için sıkı tedbirler uygulayarak sivilleri koruyacağını söyledi.

Husiler 23 Haziran'da yine Abha Havalimanı'na yaptıkları saldırıda bir Suriyelinin ölümüne, 21 sivilin de yaralanmasına neden olmuştu. - RİYAD

Kaynak: İHA