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Türkiye Futbol Federasyonu, Fatsa, Ordu, Spor

Hüseyinoğlu: "Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyoruz"

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da Kemerspor 2003 galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

09.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:41
Hüseyinoğlu:

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da Kemerspor 2003 galibiyetinin sevinci yaşanıyor.


Kendi saha ve seyircisi önünde Kemerspor 2003'ü 2-1 mağlup etmeye başaran sarı-lacivertli ekibin Teknik Direktörü Niyazi Hüseyinoğlu, "Zorlu bir maçı kazanarak düşme hattından bir nebze olsun uzaklaştık" dedi.


Hüseyinoğlu, "Bu tür maçların sıkıntısı ve havası çok farklı oluyor. Biran önce tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyorduk. Rakibimizi iyi analiz ettik ve maçı kazanmayı bildik. Hedefimiz bu yıl ligde kalmak ve alt sıralardan kurulmaktır. Taraftarımıza da bizlere 90 dakika destek verdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Fatsa Belediyespor aldığı galibiyetle ligde 26 puan ile ligde 12. sıraya yükseldi. - ORDU

Kaynak: İHA

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