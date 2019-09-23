Hüseyin yücel: beşiktaş sezonu şampiyonlukla tamamlayacaktır

23.09.2019 13:55

"Bizler 'En kötü gün bugünse, bugün de Beşiktaş' diyen bir camiadan geliyoruz"

"Beşiktaş'ın en büyük rakibi yine Beşiktaş'tır"

"Olağanüstü kongre durumu gündemde yok"

Olgucan KALKAN-Özgür KABAN/İSTANBUL, - Hüseyin Yücel, "Taraftarların içinden geliyorum. Onlar üzülüyorsa ben kahroluyorum. Elimizden geldiğince hocamıza destek olmamız lazım. Her şey yeni başladı. Biz takımımıza destek olmazsak, ligin başında kaybedilecek puanları, şampiyonluğa koşarken çok ararız. Benim ricam taraftarlarımızın takımın yanında olması. Zaten işler kötüye gittiği zaman taraftarlarımız her türlü tepkiyi koyuyor. Beşiktaş sezonu şampiyonlukla tamamlayacaktır. Ama işler istediğimiz gibi gitmezse, kimse merak etmesin, herkes üzerine düşeni yapmaya hazırdır" dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı takımın gündemine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş döneminin ardından Abdullah Avcı ile birlikte yeni bir döneme girdiklerini ve uyum süreci için zamana ihtiyaçları olduklarını belirten Yücel, "Bu sene itibarıyla yeni bir hocamız var ve aramıza katılan 8 oyuncu var. Yeni bir sistem, yeni bir oyun anlayışı oluşturuluyor. İlk başlarda bir uyum sorunu olmuş olabilir. Kadromuza katılan oyuncularla birlikte takımımızın bir adaptasyon sürecine ihtiyacı var. Beşiktaş sezona şanssız bir şekilde başladı. Takıma katılamayan oyuncularımız var. Geçtiğimiz hafta son derece profesyonel futbolcularımızın son derece amatör hatalarıyla puan kayıpları yaşadık ve kırmızı kartlarla birlikte oyuncularımız cezalı duruma düştü. Böyle olunca da taraftarlarımız üzüldü ve haklı olarak tepkilerini ortaya koydu. Ama şu anda hiçbir şey bitmiş değil, yeni başlıyor. Sezon başında kadro mühendisliğine bakılarak şampiyon ilan edilen takımları gördük. Ama şu anda 1 maçımız eksik ve bu takımlardan 3-4 puan gerideyiz. Bizler 'En kötü gün bugünse, bugün de Beşiktaş' diyen bir camiadan geliyoruz. Bizi diğer kulüplerden ayıran en büyük özelliğimiz Beşiktaş kültürü, Beşiktaş duruşu ve Beşiktaş kimliğidir. Eleştiri tabii ki olacak. Ama belden aşağı eleştiri olursa, Beşiktaşlılık duruşunu kaybedersek, bunu ne kupalar ne de şampiyonluklar geri getirir. Takımımız bir kazanma serisi yakaladıktan sonra ligin en büyük şampiyonluk adayı olacaktır. Yapılan transferlerin tamamı nokta atışı transferlerdi" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ SEZONU ŞAMPİYONLUKLA TAMAMLAYACAKTIR"

Beşiktaş'ın taraftarı, yöneticisi ve camiası ile birlik olması gerektiğine vurgulayan Yücel, şöyle konuştu:

"Beşiktaş'ın taraftarı önünde maç kaybetme ihtimali, taraftar istediği zaman sıfırdır. Beşiktaş üzerinden algı operasyonu yapanları, gerçek Beşiktaşlılar olarak bir tarafa bırakmamız lazım. Lig yeni başladı. Bizim bir an önce taraftarla, oyuncusuyla, teknik heyeti ve yönetimiyle bir olmamız lazım. Önümüzdeki haftalarda sakatlarımızın da katılmasının ardından şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş olacaktır. Taraftarımızın üzüldüğünün farkındayım. Ben de 10 yıllık yönetici değilim. Taraftarların içinden geliyorum. Onlar üzülüyorsa ben kahroluyorum. Elimizden geldiğince hocamıza destek olmamız lazım. Her şey yeni başladı. Biz takımımıza destek olmazsak, ligin başında kaybedilecek puanları, şampiyonluğa koşarken çok ararız. Benim ricam, taraftarlarımızın takımın yanında olması. Zaten işler kötüye gittiği zaman taraftarlarımız her türlü tepkiyi koyuyor. Ben tekrar söylüyorum, Beşiktaş sezonu şampiyonlukla tamamlayacaktır. Ama işler istediğimiz gibi gitmezse, kimse merak etmesin, herkes üzerine düşeni yapmaya hazırdır."

"BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK RAKİBİ YİNE BEŞİKTAŞ'TIR"

Beşiktaş'ın en büyük rakibinin yine kendileri olduğunu belirten Hüseyin Yücel, "4 sene önceki hava biraz kayboldu. Beşiktaş'ın en büyük rakibi yine Beşiktaş. Beşiktaş'ın kayıplarından ellerini ovuşturan bir kitle var. Taraftarken bunu göremiyorduk. Ancak yönetimde görev alınca bunu daha net gördüm. Bu tip algı operasyonlarına kimse kulak asmasın. Bizler de yöneticiyiz ama aynı zamanda taraftarız. Ortada vahim bir durum yok ve bu takım toparlanacaktır. Bunu da hep beraber göreceğiz. Bu akşam Başakşehir maçıyla bir çıkış yakalayacağız. Sakatların da katılmasıyla Beşiktaş, 2 sene önceki ruhuna kavuşacaktır" dedi.

"OLAĞANÜSTÜ KONGRE DURUMU GÜNDEMDE YOK"

Yönetim içinde olağanüstü kongreyle ilgili bir konuşma ya da görüşme olmadığına dikkat çeken Yücel sözlerini şöyle noktaladı:

"Böyle bir konunun yanından dahi geçilmedi. Bir algı oluşturuluyor ve böyle işler varmış gibi oluyor. Böyle olunca da odaklanmamız gereken işlerin dışına çıkıyoruz. Şu anda takımımızın desteğe ihtiyacı var. Bir adaptasyon sorunu oldu ve sürece ihtiyaç var. Bu tabii ki 15-18 maçlık bir süre değil. Bazı sakatlıklar oldu, son derece profesyonel oyuncuların hatalarıyla kırmızı kartlar gördük. Ama toparlayacağız, takım umut vadediyor. Biz yeter ki bir raya girelim ve bundan sonrası da gelecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hüseyin Yücel'in açıklamaları

Kaynak: DHA