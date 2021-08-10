Hüseyin Yücel: Aşısını olmayan öğretmen ve personelle yollarımızı ayırmak durumundayız
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Hüseyin Yücel: Aşısını olmayan öğretmen ve personelle yollarımızı ayırmak durumundayız

Hüseyin Yücel: Aşısını olmayan öğretmen ve personelle yollarımızı ayırmak durumundayız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi tüm Türkiye'deki okul yöneticileriyle bir araya geldi.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi tüm Türkiye'deki okul yöneticileriyle bir araya geldi. 63 ilde 144 kampüslerinin olduğunu ve yaklaşık 7 Bin kişinin okullarında istihdam edildiğini söylerken, kurumlarında aşı olan personel sayısını da açıkladı. Yücel, aşısını olmayan personelle yollarını ayırmak durumunda olduklarını kaydetti.

"BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÇALIŞANLARININ YÜZDE 97'Sİ AŞISINI OLDU"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yücel, "İş yeri hekimimizden güzel bir haber aldım. Bahçeşehir Koleji çalışanlarının yüzde 97'si aşısını oldu. Olmayan çalışma arkadaşlarımızın çok büyük bir kısmı ise gebelik ya da farklı sağlık nedenleriyle aşılarını ertelemişler. Okullarımız açılana kadar onlar da aşılarını olarak aramızda olacaklar" dedi.

Yücel aşı olmak istemeyen çalışanlarına ise saygısının sonsuz olduğunu ifade ederek, aşı olmayan kimseyi okullarında çocukların sağlığı için çalıştıramayacaklarını açıkladı.

"AŞISINI OLMAYANLARLA YOLLARIMIZI AYIRMAK ZORUNDAYIZ"

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel "Aşı olmak istemeyen personelimize saygımız sonsuz. Ancak, yok ben aşıya inanmıyorum, yok bize çip takacaklar diyen ve aşısını olmayan personeli, öğretmeni, hangi birimde çalışırsa çalışsın sınıflarımıza, okullarımıza almamız mümkün değil, onlarla yollarımızı maalesef ayırmak zorundayız... Eğitim kurumu ve eğitimci olmanın sorumluğuyla, velilerimizin de aşısını olarak ülkemizde okul zillerinin tekrar çalmasına katkı sağlayacağınızdan şüphemiz yok." diyerek okulları açmanın tek yolunun aşı olduğunu ve bir senenin daha kayıp edilemeyeceğini vurguladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Hüseyin Yücel: Aşısını olmayan öğretmen ve personelle yollarımızı ayırmak durumundayız - Haberler
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