Hüseyin Uzun kimdir? Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun kaç yaşında, nereli?

Nevşehir Valisi Ali Fidan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu duyurdu. ŞehitJandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun kaç yaşında, nereli? ŞehitJandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun kaç yaşında, nereli?

ŞEHİT HÜSEYİN UZUN KİMDİR?

Vali Fidan, "Bugün gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen elim kazada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli mesai arkadaşımız Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu teessürle öğrendim. Mesai arkadaşımız şehidimiz Hüseyin Uzun'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Jandarma teşkilatımıza ve Aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Nevşehir'de eğitim sırasında meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehidin cenazesi, düzenlenen tören sonrası memleketi Gaziantep'e gönderildi.