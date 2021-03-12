Hüseyin usta, kütükleri tek parça halinde sanat eserine dönüştürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hüseyin usta, kütükleri tek parça halinde sanat eserine dönüştürüyor

12.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:43
Hüseyin usta, kütükleri tek parça halinde sanat eserine dönüştürüyor

Kastamonu'da marangozluk yapan Hüseyin Maden, tek parça kütükten çivi ve yapıştırıcı kullanmadan yaptığı eserlerle dikkati çekiyor.

Kastamonu'da marangozluk yapan Hüseyin Maden, tek parça kütükten çivi ve yapıştırıcı kullanmadan yaptığı eserlerle dikkati çekiyor.

Daday ilçesinde 32 yıldır marangozluk yapan Maden, yaklaşık 5 yıl önce tek parça kütükten rahle yaptı.

Daha sonra ceviz ağacından tek parça halinde 185 santimetre uzunluğunda tespih yapan Maden, tek parça ağaçtan Kur'an-ı Kerim dolabı ile bir tespih daha üretti.

Hüseyin Maden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüğü oyarak eserlerini ortaya çıkardığını söyledi.

Yaptığı ürünlerde yapıştırıcı ve çivi kullanmadığını vurgulayan Maden, "Son olarak Kur'an-ı Kerim dolabı yaptım. Dolabının özelliği, tek parça kütükten yapılması, anahtarının kendisine bitişik olması ve zincirle kalbe bağlı olması. Üzerinde Allah, Muhammed yazısı var. Üzerindeki süslerde zeytin dalı figürünü kullandım. Anahtarın üzerine besmele yazısı var." dedi.

"Bu ürünleri yapmak günler, haftalar, aylar alıyor"

Ürünlerin yapımı için uzun uğraş gerektirdiğini belirten Maden, şunları kaydetti:

"Bakıldığı zaman akla ilk olarak emek ve sabır geliyor. Bunları yaparken dinleniyorum. Bu ürünleri yapmak günler, haftalar, aylar alıyor. Bu ürünleri parça olarak herkes yapabilir ama bu şekilde önemi olmaz. Bunun en önemli özelliği, tek parça olması."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Mustafa Er Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hüseyin usta, kütükleri tek parça halinde sanat eserine dönüştürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 11:47:28. #1.15#
title