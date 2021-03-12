Hüseyin usta, kütükleri tek parça halinde sanat eserine dönüştürüyor

Kastamonu'da marangozluk yapan Hüseyin Maden, tek parça kütükten çivi ve yapıştırıcı kullanmadan yaptığı eserlerle dikkati çekiyor.

Daday ilçesinde 32 yıldır marangozluk yapan Maden, yaklaşık 5 yıl önce tek parça kütükten rahle yaptı.

Daha sonra ceviz ağacından tek parça halinde 185 santimetre uzunluğunda tespih yapan Maden, tek parça ağaçtan Kur'an-ı Kerim dolabı ile bir tespih daha üretti.

Hüseyin Maden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüğü oyarak eserlerini ortaya çıkardığını söyledi.

Yaptığı ürünlerde yapıştırıcı ve çivi kullanmadığını vurgulayan Maden, "Son olarak Kur'an-ı Kerim dolabı yaptım. Dolabının özelliği, tek parça kütükten yapılması, anahtarının kendisine bitişik olması ve zincirle kalbe bağlı olması. Üzerinde Allah, Muhammed yazısı var. Üzerindeki süslerde zeytin dalı figürünü kullandım. Anahtarın üzerine besmele yazısı var." dedi.

"Bu ürünleri yapmak günler, haftalar, aylar alıyor"

Ürünlerin yapımı için uzun uğraş gerektirdiğini belirten Maden, şunları kaydetti:

"Bakıldığı zaman akla ilk olarak emek ve sabır geliyor. Bunları yaparken dinleniyorum. Bu ürünleri yapmak günler, haftalar, aylar alıyor. Bu ürünleri parça olarak herkes yapabilir ama bu şekilde önemi olmaz. Bunun en önemli özelliği, tek parça olması."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu