Hüseyin Üneş: "Futbolcularımızın ruh hali ve psikolojisi iyi durumda değil"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hüseyin Üneş: "Futbolcularımızın ruh hali ve psikolojisi iyi durumda değil"

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, dün gece sıkıntılı bir süreç atlattıklarını ve şu anda futbolcularının ruh halinin iyi olmadığını söyledi.

Hüseyin Üneş:
14.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:55

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, dün gece sıkıntılı bir süreç atlattıklarını ve şu anda futbolcularının ruh halinin iyi olmadığını söyledi. Üneş ayrıca, şu anda Beşiktaş'ı anlayacak en iyi kulübün kendileri olduğunu belirterek, "Çünkü her ikimizde büyük bir travma geçiriyoruz. Her iki takımada acil şifalar" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da dün yapılan korona virüs testinde 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A Takım personeli, 5 kulüp çalışanının test sonucu pozitif çıktı. Şüpheli olarak hastaneye kaldırılan 12 kişinin yapılan son testlerinin ise negatif çıktı.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, zor bir süreç geçirdiklerini ifade ederek, "Dün gece sıkıntılı bir krizi yönettik. Şu an için en azından her şey kontrol altından. Bundan sonraki süreç hakkında düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız ama kafamızda çok ciddi soru işaretleri var. 14 gün boyunca kampüsümüz kapalı olacak. Futbolcularımızın ruh hali ve psikolojisi iyi durumda değil. Üzgünüz, gerçekten sezona başladığımız hedefimizde belli sonuçta. Sezonun yüzde 83'ü biterken biz ilk 2'de tamamladık. Böyle durumla karşılaşmak bizleri çok üzüyor. Geleceğe dair güzel şeyler düşünmek istiyoruz ama şu anki süreç çok farklı bir olay, bunun sonuçlarını dünde gördük. Önce hastalığı yenip sonra takımımızı fiziksel anlamda hazırlamalıyız. İşimiz gerçekten çok zor" dedi.

"İKİNCİ TEST SONRASI ŞOK OLDUK"

Yaptırdıkları ilk testin negatif olmasının ardından ikinci testi yaptırdıkları an biraz daha rahat olduklarını fakat sonuçları görünce şok olduklarını kaydeden Üneş, "Futbol Federasyonumuzun belirlediği yol haritası sonrası bizler geçtiğimiz cuma günü takımımızı topladık. Başka şehirdeki futbolcularımızı özel izinlerle kentimize getirdik. Şehrimiz bu süreci en iyi şekilde yöneten şehirlerden birisiydi. Neredeyse sıfıra yakın vaka sayısı bulunuyordu. Biz geçen hafta takımımızı topladıktan sonra ilk testlerimizi yaptık. Negatif çıkması sonrası antrenmanlara başladık. 6. günün öneminden dolayı dün ikinci testi yaptırdık. Bizler ikinci testi yaptırırken içimiz rahattı. 83 kişiye yapılan test sonuçlarının akşam elimize geçmesi sorası bizler şok olduk. Maalesef 60 kişi negatif, 11 pozitif ve 12 sarı diye adlandırılan şüpheli çıktı" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'I EN İYİ ANLAYACAK KULÜP BİZİZ"

Beşiktaş'ta 8 kişinin testinin pozitif çıkmasına da değinen Başkan Üneş, siyah-beyazlıları en iyi anlayacak olan kulübün kendileri olduğunu belirterek, "Beşiktaş camiasına öncelikli olarak geçmiş olsun diyorum. Şu an için onları en iyi anlayacak olan kulüp gerçek anlamda biziz. Sıcağı sıcağına yaşamış olduğumuz ağır bir travma var. Olayı sabah saatlerinde duymuştum ardından kamuoyuna duyurulmuş. Onlar adına çok üzüldüm. İnşallah en kısa sürede hem biz hem de Beşiktaş kısa sürede bu hastalığı atlatırız" ifadelerini kullandı.

"NİHAT ÖZDEMİR İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜK"

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kendisini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu vurgulayan Hüseyin Üneş, "TFF Başkanımız Nihat Özdemir, dün gece itibariyle olayın kamuoyuna yansıması sonrası beni arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Süreci yakinen takip ettiğini söyledi. Bu sabahta kendisi ve yetkililerle süreci görüştük" dedi.

(Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Haber
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
'Bizi koronadan koru' diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
"Bizi koronadan koru" diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı
Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı
Rizeli muhtar, köyde yaşayanlara drone ile maske dağıtıyor
Rizeli muhtar, köyde yaşayanlara drone ile maske dağıtıyor
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Günlük burç yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Düzce'de Karaca Deresi'nde yaşanan balık ölümleri mahalleliyi korkuttu
Düzce'de Karaca Deresi'nde yaşanan balık ölümleri mahalleliyi korkuttu
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı
Bakan Soylu, kaçan teröristlere gözdağı verdi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin, kahramanlar peşinizde
Bakan Soylu, kaçan teröristlere gözdağı verdi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin, kahramanlar peşinizde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin İnan Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Türkan Şoray Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Can Bartu Tamer Tuna Lionel Messi Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Adana Kadın İstifa
Şu an buradasınız: Hüseyin Üneş: "Futbolcularımızın ruh hali ve psikolojisi iyi durumda değil" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 17:34:38. #1.15#
title