Haberler » Spor » Hüseyin Türkmen Basel Maçı Öncesi Basın Toplantısı - Spor

Hüseyin Türkmen Basel Maçı Öncesi Basın Toplantısı

Trabzonspor’un genç futbolcusu Hüseyin Türkmen de Basel karşısında en iyisini yapmak için mücadele edeceklerini söyledi. Hüseyin, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edip ülkemize dönmek istediklerini belirtirken, “Grubun son maçını oynamak için geldik. Bu maç için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Takım halinde grubumuzun son durumu hakkında bilgi sahibiyiz. Hangi maça çıkarsak çıkalım hepimiz bu mücadelenin farkındayız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip evimize dönmek istiyoruz” dedi.

12.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:14

'un genç futbolcusu de karşısında en iyisini yapmak için mücadele edeceklerini söyledi. Hüseyin, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip ülkemize dönmek istediklerini belirtirken, "Grubun son maçını oynamak için geldik. Bu maç için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Takım halinde grubumuzun son durumu hakkında bilgi sahibiyiz. Hangi maça çıkarsak çıkalım hepimiz bu mücadelenin farkındayız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip evimize dönmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler