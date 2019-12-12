Hüseyin Türkmen Basel Maçı Öncesi Basın Toplantısı

12.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:14

Trabzonspor'un genç futbolcusu Hüseyin Türkmen de Basel karşısında en iyisini yapmak için mücadele edeceklerini söyledi. Hüseyin, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip ülkemize dönmek istediklerini belirtirken, "Grubun son maçını oynamak için geldik. Bu maç için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Takım halinde grubumuzun son durumu hakkında bilgi sahibiyiz. Hangi maça çıkarsak çıkalım hepimiz bu mücadelenin farkındayız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip evimize dönmek istiyoruz" dedi.