Hüseyin Topbaş: Korona değil organ yetmezliğinden vefat etti
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Hüseyin Topbaş: Korona değil organ yetmezliğinden vefat etti

14.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:16
Hüseyin Topbaş: Korona değil organ yetmezliğinden vefat etti

Hüseyin Topbaş, Zincirlikuyu Gasilhanesi'nin önünde yaptığı açıklamada, "Korona ile başlayan bir süreç oldu.

Hüseyin Topbaş, Zincirlikuyu Gasilhanesi'nin önünde yaptığı açıklamada, "Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti" dedi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. DHA'ya konuşan Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, "Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz tabi. Çok üzgünüz. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak. Güzel duygularla defnini yapacağız inşallah bugün" diye konuştu.


Hüseyin Topbaş: Korona değil organ yetmezliğinden vefat etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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