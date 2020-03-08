Hüseyin Rahmi Gürpınar kimdir? Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserleri neler ve ne zaman öldü? Ünlü debiyatçımız Hüseyin Rahmi'nin hayatı ve biyografisi!

08.03.2020 01:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 01:00

Türk edebiyatının naturalist yazarı, sokağı edebiyata getiren ünlü isim meşhur edebiyatçımız Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı ölüm yıldönümünde birkez daha saygıyla anıyoruz. Kaleme aldığı eserleri ile edebiyatımıza farklı bir soluk getiren Hüseyin Rahmi Gürpınar hakkında merak edilenler haberimizde.

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın doğum tarihi: 17 Ağustos 1864

Hüseyin Rahmi Gürpınar kaç yaşında vefat etti: 79

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın doğum yeri: İstanbul

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ölüm tarihi: 8 Mart 1944

Hüseyin Rahmi Gürpınar'in mesleği: Edebiyatçı, yazar ve gazetesi

Hüseyin Rahmi Gürpınar

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR'IN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Hünkâr yaveri Mehmet Sait Paşa'nın oğlu olarak 17 Ağustos 1864 yılında İstanbul'da doğan Hüseyin Rahmi Gürpınar annesinin ölümü üzerine babasının yanında büyümüştür. Babasının yeniden evlenmesi üzerine İstanbul'a anneannesinin yanına geri gönderildi. Eğitimine burada devam eden Hüseyin Rahmi Gürpınar, Yakubağa Mektebi, Mahmudiye Rüşdiyesi'nde okumuş, tarihçi, Abdurrahman Şeref Bey'in himayesi ile Mektebi-i Mülkiye'ye girmiştir. İkini sınıfta iken iddi bir rahatsızlık geçiren Hüseyin Rahmi Gürpınar okulu bırakmak zorunda kaldı. Kısa bir süre, Adliye Nezareti Ceza Kalemi'nde memurluk yapan ünlü edebiyatçımız daha sonraTicaret Mahkemesi'nde Azâ Mülazımı olarak çalıştı. Hayatını aynı zamanda kalemi ile yazarak kazanmaya çalıştı.

Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazmaya başlayan Hüseyin Rahmi Gürpınar, daha sonra İkdam ve Sabah gazetelerinde mütercim ve muharrir olarak çalışmıştır. II. Meşrutiyet yıllarında 37 sayı süren Boşboğaz ve Güllâbi adlı bir gazete çıkardı. Çalışmalarını İkdam, Söz, Zaman, Vakit, Son Posta, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde yayınladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5. ve 6. dönemlerde Kütahya milletvekili olmuş, ömrünün son otuz bir yılını Heybeliada'daki köşkünde geçirmiştir.8 Mart 1944 tarihinde vefat ettive oradaki Abbas Paşa Mezarlığı'na defnedildi.

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR'IN EDEBİYAT ANLAYIŞI

Natüralist bir yazardır.

Ahmet Mithat Efendi'nin temsil ettiği edebi geleneği devam ettirmiştir.

Romanları teknik açıdan kusurludur.

Dili sadedir ve eserlerindeki karakterleri yöresel şiveleriyle yansıtır.

Sokağı edebiyata getirmiştir

Romanlarında sık sık olayla alakasız bilgiler verir ve kendisini olaya katar.

Eserlerinde İstanbul halkının günlük yaşantısından bahseder ve eski İstanbul hayatını son derece canlıbir üslupla hikayeleştirir.

Yapıtlarında 19 ve 20. yüzyılı gerçekçi ve yalın bir dil kullanarak betimler. Bu sebeple halk tarafından sevilen bir yazar olmuştur.

Serveti-i Fünun edebiyatının bağımsız yazarlarından kabuledilir.

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR'IN ESERLERİ

Hikaye, oyun ve roman türündeki eserlerinin sayısı 54'tür.

Eserlerinden bazıları şunlardır:

Şık (1889)

İffet (1896)

Son Arzu (1922)

Tesadüf (1900)

Metres (1899)

Şıpsevdi (1911)

Nimetşinas (1911)

Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç (1912)

Mutallaka (boşanmış kadın) (1898)

Gulyabani (1913)

Hakka Sığındık (1919)

Efsuncu Baba (1924)

Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu (1927)

Muhabbet Tılsımı (1928)

Namusla Açlık Meselesi (Öykü, 1933)

Utanmaz Adam (1934)

Eşkiya İninde (1935)

İki Hödüğün Seyahati (1933)

Katil Buse ( Öykü, 1933)

Kadın Erkekleşince (Oyun, 1933)

Gönül Ticareti (1939)

Gönül Bir Yeldeğirmenidir Sevda Öğütür (1943)

Dünyanın Mihveri Kadın Mı? (1949)

Melek Sanmıştım Şeytanı (1943)

Dirilen İskelet (1946)

Deli Filozof (1964)

Kaderin Cilvesi (1964)

Namuslu Kokotlar (1973)

Shikure Babezu (1974)

Kaderin Cilvesi (1912)

Gönül Ticareti (1911)

Ölümüne Sevgi

Namussuz Necdet

Fiyasko™

Mürebbiye (1889)

Hayattan Sayfalar

Kadınlar Vaizi

Kesik Baş (1942)

İstanbul'da Bir Frank

Ben Deli Miyim? (1925)

İnsan Önce Maymun Muydu?

Meyhanede Hanımlar (1924)

Can Pazarı

Ölüler Yaşıyor Mu? (1973)

Şeytan İşi (1933)

Cadı (1912)

Cadı Çarpıyor

Bir Muadele-i Sevda (1899)

Tünelden İlk Çıkış (Öykü, 1934)