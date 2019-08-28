Hüseyin mican: yasa dışı bahisten devlet ve kulüpler zarar görüyor

28.08.2019 10:40

"Bahisin tamamı resmi yollardan oynansa bize 10 lira vereceğine 30 lira teklif edecekler"

"İddaa'nın lisans verdiği markalar bizlerle sponsorluk görüşmeleri yapıyor. Tabi gelirleri çok fazla olduğu zaman bize sponsorluk bedeli olarak daha fazla para aktarımı olması gerekirken bütçesinde daha az paralar çıkıyor"

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL, -

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, "Türkiye'de gayri resmi bahisin legal bahisten 3-4 kat fazla oynandığı söyleniyor. Bu şekilde oynandığı zaman devlet vergisel anlamda ciddi anlamda zarar görüyor. Resmi nitelikteki İddaa'nın gelir kaybı olduğu için kulüplerimiz de zarar görüyor" dedi.

Beşiktaş Kulübü Kartal Yuvaları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yasa dışı bahisin sakıncalarından bahseden Hüseyin Mican "Türkiye'de bu bahis olayı sizin de bildiğiniz gibi tek bir kuruluş olan İddaa'ya bağlı. O da firmalara, markalara lisans hakkı veriyor. İddaa, buradan kazandığı paradan hem devletimize vergi akışı sağlıyor hem de kulüplere belli bir oranda pay geliyor. Ancak maalesef şu an Türkiye'de gayri resmi oynanan bahisin 3-4 katı olduğu söyleniyor. Bu şekilde oynandığı zaman devlet vergisel anlamda ciddi anlamda zarar görüyor. Resmi nitelikteki İddaa'nın gelir kaybı olduğu için kulüplerimiz de zarar görüyor. Bir de sponsorluk tarafı var bunun. İddaa'nın lisans verdiği markalar bizlerle sponsorluk görüşmeleri yapıyor. Tabii gelirleri çok fazla olduğu zaman bize sponsorluk bedeli olarak daha fazla para aktarımı olması gerekirken bütçesinde daha az paralar çıkıyor. Bizim de şu anda İddaa'nın lisans verdiği bir firmayla görüşmelerimiz var. Bahisin tamamı resmi yollardan oynansa bize 10 lira vereceğine 30 lira teklif edecekler ancak bunu edemiyorlar. Bunun için İddaa oynayan taraftarlarımızın resmi şekilde oynamasıyla devletimize, lisanslı firmalara ve kulüplere ciddi anlamda gelir artışı sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hüseyin Mican'ın açıklamaları

Kaynak: DHA