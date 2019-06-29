Hüseyin İmrek dualarla uğurlandı

Hayatını kaybeden Uz. Dr. Hüseyin İmrek son yolculuğuna dualar ve göz yaşları ile uğurlandı.

Balıkesir'de iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapmakta olan Uz. Dr. Hüseyin İmrek son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir tedavi görmekte olan ve 76 yaşında hayatını kaybeden İmrek Zağnos Paşa Caminde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Kabristanında toprağa verildi. İmrek ailesini bu acılı gününde dost, akraba ve Sevgi Hastanesi çalışanları yalnız bırakmadı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA