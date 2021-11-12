Hüseyin Hüsameddin Yasar Kütüphanesi'nin Açılışına Katıldık

Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı, Sn. Valimiz Mustafa Masatlı ve protokol üyelerimiz ile birlikte, Amasya Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan 'Hüseyin Hüsameddin Yasar' Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın faydalanması için hizmete açılan kütüphanenin şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz.

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