Hüseyin Harputoğlu kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Harputoğlu Hoca vefat mı etti?

Akyazı Kıraat Merkezi kurucusu olan ve pek çok çocuğun Kuran öğrenmesine vesile olan Hüseyin Harputoğlu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Hüseyin Harputoğlu Hoca, şeyhül kurra hafızlarından biridir... Hayatı hakkında merak edilenleri derledik.

HÜSEYİN HARPUTOĞLU KİMDİR?

1945 yılında dünyaya gelen Hüseyin Harputoğlu Hoca, Adapazarı Akyazı ilçesinde Babası Rıdvan Harputoğlu'nun yaptırdığı ve ismini verdiğiKız ve Erkek Kur-an kurslarında yüzlerce talebe yetiştirdi.

Akyazı'da yüzlerce hafız yetiştiren Gazi Süleyman Paşa Cami eski emekli imam hatibi ve Akyazı Kıraat Merkezi kurucusu Şeyh-ül Kurra Hüseyin Harputoğlu, koronavrüs testinin pozitif çıkması üzerine tedavi için yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Hastanede yapılan koronavirüs pozitif testi çıkan emekli imam hatip Hüseyin Harputoğlu, Akyazı Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alınmış daha sonrada İstanbul'da özel bir Hastaneye sevk edilmişti. Emekli imam Hüseyin Harputoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.