Hakem Hüseyin Göçek, Türkmenistan Süper Kupa Finalini Yönetecek
FIFA kokartlı hakemimiz Hüseyin Göçek, Türkmenistan Süper Kupa finalinde oynanacak Altın Asır - Ahal mücadelesini yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek'in, Türkmenistan Futbol Federasyonu'nun daveti ile FC Altın Asır ve FC Ahal takımları arasında oynanacak Türkmenistan Süper Kupa Finali'ni yöneteceğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklama şöyle;
"FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek, Türkmenistan Futbol Federasyonu'nun daveti ile FC Altın Asır - FC Ahal takımları arasında 20 Haziran 2018 Çarşamba günü oynanacak Türkmenistan Süper Kupa Finalini yönetecek.
Türkmenistan'ın Aşkabat şehrindeki Köpetdağ Stadyumu'nda TSİ 17.00'da başlayacak müsabakada, Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Türkmenistan Futbol Federasyonu'ndan Resul Mamedov olacak."
YORUMLAR (2)
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hayat pahalı diyorsun AVM''ler çarşılar hunharca alışveriş yapanlarla dolu. Mazot benzin pahalı diyorsun ama kimse mazot pahalı diye gezmeye gitmemezlik etmiyorlar yollar trafikten kilitleniyor. 12 saat çalışıyor diyorsun fakat herkesin elinde ıphone veya pahalı telefon mevcut. Ayrıca böyle bir haberin altına bu yorum ne alaka ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hayat pahali. kiralar yuksek. meyve sebze pahali. mazot pahali. yollar pahali. 12 saat calis. vergiler yuksek. ulkenin keyfini suriyeliler suruyor. parklarda bahcelerde gule oynaya geziyorlar. savasmamiz kacmislar. biz bakariz dogru. yapisletdevretle yatirim yapilmissa vergiler nereye gitti. vs vs vs elektrik su pahali.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır